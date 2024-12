Певица Анна Седокова вернулась в соцсети после смерти Яниса Тиммы: что изменила артистка

Анна Седокова, известная певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра», вернулась в социальные сети после трагической гибели бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

Артистка обновила аватарку в своём блоге, выбрав снимок, на котором изображена дверь с замком в виде сердца. В описании профиля она написала на английском языке: «You know my name, but not my story» (Вы знаете моё имя, но не мою историю).

Тело Яниса Тиммы было обнаружено в одном из московских хостелов в ночь на 17 декабря. На заставке телефона он оставил номер телефона Седоковой с просьбой ей позвонить.

Сестра латвийского баскетболиста сообщила, что тело Яниса доставили в Ригу, где его кремируют.

Сама Анна Седокова сразу после известия о гибели бывшего избранника оказалась в больнице с нервным срывом. Её представитель утверждал, что без медицинской помощи ей не справиться.

