"Ты будешь моей путеводной звездой": Анна Заворотнюк опубликовала эмоциональные фото с матерью

Анна Заворотнюк опубликовала в социальной сети Instagram*, принадлежащей компании Meta, трогательные архивные снимки своей матери, Анастасии Заворотнюк.
В своем посте Анна написала, что жизнь с матерью была полна света, радости и любви, назвав её самой красивой, талантливой и доброй мамой. Анна пообещала быть счастливой и никогда не сдаваться ради матери.
Анастасия Заворотнюк, известная актриса, умерла в конце мая после продолжительной болезни, и была похоронена 1 июня на Троекуровском кладбище.
* — запрещенная социальная сеть.
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