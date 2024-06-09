"Ты будешь моей путеводной звездой": Анна Заворотнюк опубликовала эмоциональные фото с матерью

Анна Заворотнюк поделилась трогательными архивными снимками матери

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Заворотнюк опубликовала в социальной сети Instagram*, принадлежащей компании Meta, трогательные архивные снимки своей матери, Анастасии Заворотнюк.

Фото: инстаграм аккаунт Анны Заворотнюк

В своем посте Анна написала, что жизнь с матерью была полна света, радости и любви, назвав её самой красивой, талантливой и доброй мамой. Анна пообещала быть счастливой и никогда не сдаваться ради матери.

Анастасия Заворотнюк, известная актриса, умерла в конце мая после продолжительной болезни, и была похоронена 1 июня на Троекуровском кладбище.

* — запрещенная социальная сеть.