Появление Успенской на ПМЭФ: бриллианты на сто миллионов рублей

Любовь Успенская, королева отечественного шансона, появилась на традиционном закрытом приеме "Русской Медиагруппы" для участников Петербургского международного экономического форума в "Лотте Отель" в украшениях стоимостью около 100 миллионов рублей.
На ней были колье и браслет в виде змей, стоимостью по 40 миллионов рублей каждое, и серьги за 15 миллионов. Успенская призналась, что предпочитает сама покупать бриллианты, так как мужчины дарят ей автомобили и картины. Певица много выступает и может позволить себе дорогие украшения.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".