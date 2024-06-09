Появление Успенской на ПМЭФ: бриллианты на сто миллионов рублей

Любовь Успенская на ПМЭФ: бриллианты на 100 миллионов рублей

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Любовь Успенская, королева отечественного шансона, появилась на традиционном закрытом приеме "Русской Медиагруппы" для участников Петербургского международного экономического форума в "Лотте Отель" в украшениях стоимостью около 100 миллионов рублей.

Фото: инстаграм аккаунт Любовь Успенской

На ней были колье и браслет в виде змей, стоимостью по 40 миллионов рублей каждое, и серьги за 15 миллионов. Успенская призналась, что предпочитает сама покупать бриллианты, так как мужчины дарят ей автомобили и картины. Певица много выступает и может позволить себе дорогие украшения.