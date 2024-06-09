Люся Чеботина уходит со сцены? Новый закон о дресс-коде может лишить нас звезды

Люся Чеботина пригрозила завершить карьеру, если будет принят закон о дресс-коде для артистов. Ее возмутили предложения депутата Госдумы Ирины Филатовой о введении требований к стилю одежды для публичных выступлений.
Чеботина отметила, что авторы инициативы не понимают, насколько жарко и тяжело выступать на сцене. Она привела в пример спортсменок, которых не заставляют одеваться по строгому дресс-коду.
Певица подчеркнула, что физические нагрузки на сцене могут быть столь сильными, что артистов уносили со сцены из-за перегрева. Общественница Екатерина Мизулина также критиковала Чеботину за выступление в кожаном боди на VK Fest.
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