Журналисты выяснили, кто стал избранником дочери актрисы Анастасии Заворотнюк Анны.
Анна Заворотнюк пришла на похороны матери в компании некого молодого человека. Личность мужчины рассекретить не составило труда.
Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" признавалась, что тайно вышла замуж без всяких пышных торжеств в период, когда ееё мама боролась с онкологическим заболеванием.
Как сообщает издание Super, дочь актрисы вышла замуж за Тимура Исмаилова. Вместе они учились в Нью-Йорке в университете Пейса. После окончания учёбы Исмаилов устроился работать в компанию США, которая занимается международными грузоперевозками.
В настоящее время 30-летний зять Анастасии Заворотнюк является генеральным директором в международной торговой корпорации Pamo Global с офисом в Объединённых Арабских Эмиратах.
Ранее сообщалось, что 5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Мила посетила могилу своей матери вместе с отцом, Петром Чернышевым.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.