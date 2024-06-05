Стало известно, за кого вышла замуж дочь актрисы Анастасии Заворотнюк: больше не секрет

Стала известна личность мужа Анны Заворотнюк

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналисты выяснили, кто стал избранником дочери актрисы Анастасии Заворотнюк Анны.

Фото: https://vk.com/anna_zavorotnyuk_dmitrievna by ВК-аккаунт Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Анна Заворотнюк пришла на похороны матери в компании некого молодого человека. Личность мужчины рассекретить не составило труда.

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" признавалась, что тайно вышла замуж без всяких пышных торжеств в период, когда ееё мама боролась с онкологическим заболеванием.

Как сообщает издание Super, дочь актрисы вышла замуж за Тимура Исмаилова. Вместе они учились в Нью-Йорке в университете Пейса. После окончания учёбы Исмаилов устроился работать в компанию США, которая занимается международными грузоперевозками.

В настоящее время 30-летний зять Анастасии Заворотнюк является генеральным директором в международной торговой корпорации Pamo Global с офисом в Объединённых Арабских Эмиратах.

Ранее сообщалось, что 5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Мила посетила могилу своей матери вместе с отцом, Петром Чернышевым.