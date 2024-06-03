Ольга Бузова оскандалилась на детском празднике

Известная потаскуха заявилась на детский праздник в наряде для "взрослых игр"

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная светская женщина лёгкого поведения Ольга Бузова опять оскандалилась и показала свою развратную сущность.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Артистка выступила на детском празднике в купальнике, обычно использующемся при БДСМ в половых отношениях, что вызвало негативную реакцию в социальных сетях. Вскоре депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров заявил о намерении обратиться в мэрию, чтобы выяснить, кто пригласил Бузову на мероприятие.

В пресс-службе башкирского управления Следственного комитета сообщили РИА Новости, что следователи изучают жалобы пользователей социальных сетей на внешний вид Ольги Бузовой во время концерта в Уфе, который состоялся в День защиты детей.

Поскольку дело приняло нехороший и едва ли не уголовный оборот, Бузова стала спешно "заметать следы". Она попросила не искать негатива там, где его нет, и попросила прощения у тех, кого она могла обидеть своим внешним видом.

"Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет".

Впрочем, такую любовь, какую имеет ввиду Бузова, детям явно преждевременно изучать. Да и рассуждения о Родине для детей от такого "авторитета" выглядят скорее как дискредитация патриотического дискурса.