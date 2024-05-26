Анна Семенович улетела из России

Анна Семенович сообщила в социальных сетях, что покинула страну и направляется в Гагру, Абхазия. Певица выложила фотографию с борта самолета с подписью: "Погнали в Гагры…".
Планы на отпуск звезда пока не раскрыла. Ранее Семенович поделилась, что счастлива в личной жизни благодаря новому возлюбленному. Они познакомились через общих друзей, и он, как и она, является ровесником, но предпочитает оставаться вне публичного внимания.
Раннее сообщалось, что певица Семенович рассказала, что после пневмонии у нее поражены 15 процентов легких.
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