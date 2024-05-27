Продюсер Андрей Разин рассказал, почему Юрий Шатунов не носил трусы, как и певец Шаман

Продюсера Андрея Разина заинтересовала новость о том, что певец Шаман не носит трусы. Он отметил, что Юрий Шатунов тоже не носил нижнее бельё.
Андрей Разин рассказал, что солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов не носил трусы. Связано это было, по словам продюсера, с тем, что в детском доме нижнее бельё стирали редко, и оно всегда было грязным.
Разин объяснил, что в обязанности гастрольного администратора Юрия Шатунова было стирать ему носки и нижнее бельё, но он отлынивал от своих обязанностей. Он поощрял молодого певца отказываться от трусов, поэтому Шатунов следовал своей детдомовской привычке.
Ранее певец Шаман рассказал, почему в его гардеробе нет трусов.
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