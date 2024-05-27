Продюсер Андрей Разин рассказал, почему Юрий Шатунов не носил трусы, как и певец Шаман

Продюсер Андрей Разин заявил, что Юрий Шатунов не носил нижнее бельё

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсера Андрея Разина заинтересовала новость о том, что певец Шаман не носит трусы. Он отметил, что Юрий Шатунов тоже не носил нижнее бельё.

Фото: https://vk.com/shatunov.yuriy by ВК-аккаунт Юрия Шатунова is licensed under public doman

Андрей Разин рассказал, что солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов не носил трусы. Связано это было, по словам продюсера, с тем, что в детском доме нижнее бельё стирали редко, и оно всегда было грязным.

Разин объяснил, что в обязанности гастрольного администратора Юрия Шатунова было стирать ему носки и нижнее бельё, но он отлынивал от своих обязанностей. Он поощрял молодого певца отказываться от трусов, поэтому Шатунов следовал своей детдомовской привычке.

Ранее певец Шаман рассказал, почему в его гардеробе нет трусов.