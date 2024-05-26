Молитвы и тайны Орбакайте: почему звезда просит защиты

Кристина Орбакайте поблагодарила Бога за всё и попросила защиты для своей семьи

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте выразила благодарность Богу и попросила о защите своей семьи, дома и работы в посте на Instagram*.

Фото: инстаграм аккаунт Кристины Орбакайте

Поклонники и коллеги по шоу-бизнесу, включая Олега Влади и Владислава Лисовца, поздравили её с днём рождения, желая здоровья и счастья. Несмотря на её популярность и активную карьеру, Орбакайте предпочитает жить за границей, как и её сын Никита Пресняков.

Она также заявила о необходимости приехать в Кремль по важному делу.

* - запрещенная социальная сеть в России.