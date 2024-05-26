Кристина Орбакайте выразила благодарность Богу и попросила о защите своей семьи, дома и работы в посте на Instagram*.
Поклонники и коллеги по шоу-бизнесу, включая Олега Влади и Владислава Лисовца, поздравили её с днём рождения, желая здоровья и счастья. Несмотря на её популярность и активную карьеру, Орбакайте предпочитает жить за границей, как и её сын Никита Пресняков.
Она также заявила о необходимости приехать в Кремль по важному делу.
* - запрещенная социальная сеть в России.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.