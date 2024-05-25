Прославившаяся в Китае 31-летняя блогер Татьяна Дмитриева скончалась из-за собственной ошибки

Ставшая знаменитой в Китае Татьяна Дмитриева умерла из-за обезболивающих

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Получившая известность в Китае россиянка Татьяна Дмитриева скончалась в результате несчастного случая.

Фото: commons.wikimedia.org by Liesel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Татьяна Дмитриева прославилась благодаря блогу в китайской соцсети Douyin, где она рассказывала об изучении языков и досуге.

31-летняя девушка почувствовал недомогание после пикника с друзьями. После госпитализации она пробыла в коме почти сорок дней. После этого россиянку спасти не удалось.

Муж-китаец Татьяны объяснил, что женщина выпила алкоголь, а потом приняла обезболивавшие медикаменты.

"Позже она сказала, что у неё болит голова и проглотила несколько таблеток, которые привезла из России", — сообщил супруг Дмитриевой.

Ранее сообщалось, что в США ушла из жизни скандальный блогер Лена Миро.