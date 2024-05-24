"Просто набраться терпения": Ани Лорак пожаловалась на свою 12-летнюю дочь от бывшего мужа

Певица Ани Лорак рассказала о сложностях общения с дочерью-подростком

Певица Ани Лорак в интервью StarHit призналась, что в общении с подростками возникают определенные трудности. Важно научиться быть для своего ребёнка другом.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ани Лорак в Инстаграм is licensed under public domain

Единственная дочь исполнительницы София переживает подростковый возраст, поэтому Ани Лорак сталкивается с некоторыми проблемами.

"Подростки в наше время — это другой уровень сложности, я бы сказала. Сейчас все усложнилось тем, что появился доступ к огромному количеству информации, дети буквально не вылезают из гаджетов", — поделилась она.

Однако певице удалось найти подход к дочери через любовь и поддержку, поэтому в их семье все спокойно.

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