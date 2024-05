"Просто набраться терпения": Ани Лорак пожаловалась на свою 12-летнюю дочь от бывшего мужа

Певица Ани Лорак в интервью StarHit призналась, что в общении с подростками возникают определенные трудности. Важно научиться быть для своего ребёнка другом.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ани Лорак в Инстаграм is licensed under public domain