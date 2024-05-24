Потерявшая мужа в бассейне с сухим льдом Диденко снова выходит замуж

Потерявшая мужа Екатерина Диденко снова собралась замуж

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Екатерина Диденко, прославившаяся в Сети как "аптечный ревизорро", сообщила о грядущей свадьбе, которая пройдёт на Мальдивах.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Екатерины Диденко в Инстаграм is licensed under public domain

После гибели мужа четыре года назад женщина смогла найти в себе силы наладить личную жизнь — сейчас она счастлива с актёром Владом Черных. В прошлом году мужчина сделал возлюбленной предложение.

Диденко поясняет, что желание отметить торжество на Мальдивах не связано с наличием финансовых средств. Наоборот, они решили и сэкономить, и слетать в отпуск.

"Если бы мы делали свадьбу в Москве, денег потратили бы в два раза больше, плюс остались бы без отпуска", — пояснила блогерша.

Первый муж Диденко Валентин решил устроить сюрприз на день рождения любимой и заказал 25 кг сухого льда — в результате полученных отёков и ожогов мужчина и двое его друзей скончались.

Ранее певица Акула рассказала, как собирается отметить 40-летие.