Ксения Собчак ответила на обвинения писателя Захара Прилепина

Ксения Собчак объяснила писателю Захару Прилепину, что её аудитория хочет, чтобы её оставили в покое.
Собчак не согласна с тем, что её аудиторией является публика, которая смотрит Александра Невзорова*. Она отметила, что журналист её ненавидит, а на интервью к ней приходить боится.
Ксения уверена, что её зрителям близки простые человеческие ценности.
"Моя аудитория в основном живёт и работает в России, и просто хочет, чтобы её оставили в покое", — написала Собчак в своём Telegram-канале.
Она отметила, что её подписчики не интересуются СВО и боятся мобилизации. Они, по словам журналистки, мечтают, чтобы им дали спокойно работать, растить детей и путешествовать.
"И таких людей много. И с ними хорошо бы не только говорить, начать считаться, а не клеймить мещанством и "отсутствием высоких империалистических целей", — объяснила Ксения.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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