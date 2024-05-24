Ксения Собчак ответила на обвинения писателя Захара Прилепина

Собчак отреагировала на нападки Захара Прилепина

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак объяснила писателю Захару Прилепину, что её аудитория хочет, чтобы её оставили в покое.

Фото: https://vk.com/sobchak by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman

Собчак не согласна с тем, что её аудиторией является публика, которая смотрит Александра Невзорова*. Она отметила, что журналист её ненавидит, а на интервью к ней приходить боится.

Ксения уверена, что её зрителям близки простые человеческие ценности.

"Моя аудитория в основном живёт и работает в России, и просто хочет, чтобы её оставили в покое", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Она отметила, что её подписчики не интересуются СВО и боятся мобилизации. Они, по словам журналистки, мечтают, чтобы им дали спокойно работать, растить детей и путешествовать.

"И таких людей много. И с ними хорошо бы не только говорить, начать считаться, а не клеймить мещанством и "отсутствием высоких империалистических целей", — объяснила Ксения.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом