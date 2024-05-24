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"Корпорация по производству удовольствия": телеведущий Маркони назвал причину популярности КВН

Телеведущий Маркони раскрыл секрет успеха КВН

1:03
Шоу-бизнес

Российский комик, актер и телеведущий Владимир Маркони в подкасте Фёдора Смолова "Smol Talk" поделился своим мнением о современном Клубе веселых и находчивых (КВН).

Телеведущий Маркони раскрыл секрет успеха КВН
Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации

Маркони отметил, что телевизионное шоу произвело на него сильное впечатление своей смелостью и новаторскими ходами, которые не часто встречаются на телевидении.

По словам Маркони, КВН в очередной раз превзошёл все другие шоу подобного плана. Он отметил, что в программе присутствует много неожиданных и смелых решений, которые добавляют ей уникальности и свежести. Это особенно важно в нынешних условиях, когда зрители не всегда ожидают подобной смелости от телевизионных проектов.

"Это такая большая корпорация по производству удовольствия", — заявил комик.

Этот успех, по его мнению, обусловлен тем, что шоу остается верным своим корням, но при этом постоянно развивается и удивляет аудиторию новыми идеями и форматами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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