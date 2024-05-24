Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился

Николай Басков заявил об очищении российского шоу-бизнеса

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Николай Басков похвалил организаторов премии RU. TV, которые выбрали для мероприятия символичный белый цвет.

Фото: https://vk.com/baskovteam by ВК-аккаунт Николая Баскова is licensed under public doman

Дресс-код на премии гласил, что нужно прийти во всём белом. Это понравилось народному артисту России.

"Белоснежная, будто в этом сезоне всё начали с чистого листа. Как пишут Telegram-каналы, шоу-бизнес на премии RU. TV очистился! — сказал Николай Басков.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается дефицит кадров в сфере шоу-бизнеса.