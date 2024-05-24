Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился

Певец Николай Басков похвалил организаторов премии RU. TV, которые выбрали для мероприятия символичный белый цвет.
Дресс-код на премии гласил, что нужно прийти во всём белом. Это понравилось народному артисту России.
"Белоснежная, будто в этом сезоне всё начали с чистого листа. Как пишут Telegram-каналы, шоу-бизнес на премии RU. TV очистился! — сказал Николай Басков.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается дефицит кадров в сфере шоу-бизнеса.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.