Певица Бьянка бросила бойфренда, который продал автомобиль ради съёмок её клипа

Певица Бьянка бросила жениха, который помогал ей деньгами

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Певица Бьянка рассказала о расставании с возлюбленным, который помогал ей в развитии карьеры.

Фото: https://vk.com/biankanumber1 by ВК-аккаунт певицы Бьянки is licensed under public doman

Певица Бьянка в шоу "Личка" рассказала, что снимала клип на свой хит "Были танцы" на деньги своего бывшего бойфренда. Ради карьеры певицы мужчина продал автомобиль.

"Один раз мужчина подарил мне машину для того, чтобы я сняла клип "Были танцы", потому что денег не было. Я сняла ролик на эти деньги — он продал "Мерседес", — призналась звезда.

Бьянка рассказала, что когда она стала популярной, она бросила своего воздыхателя, так как без автомобиля он был ей не интересен.

Ранее Бьянка впечатлила своих поклонников своим новым образом после снижения веса.