Алана Мамаева пристыдила Павла Мамаева, который требует у неё деньги: "Уже сил моих больше нет"

Модель Алана Мамаева высказала всё, что думает о бывшем муже Павле Мамаеве, который вздумал с ней судиться.
Павел Мамаев женат на Надежде Санько, однако он не забывает о своей бывшей супруге. Он уверен, что Алана Мамаева незаконно обогатилась, находясь с ним в браке. Теперь от через суд пытается получить от экс-супруги 10 миллионов рублей.
Попытки отсудить у неё деньги вывели светскую львицу из себя.
"Как же они надоели мне, ребят, я просто не могу! То досудебная претензия, теперь исковое заявление. Куча писанины трехлетней давности. Опять одно и то же. Ну сколько можно? Уже сил моих больше нет", — пожаловалась на ситуацию Алана.
Ранее сообщалось, что футболист Павел Мамаев хочет взыскать с бывшей жены 10 млн рублей.
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