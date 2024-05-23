Алана Мамаева пристыдила Павла Мамаева, который требует у неё деньги: "Уже сил моих больше нет"

Алана Мамаева отчитала Павла Мамаева за новый судебный иск: надоели мне

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Алана Мамаева высказала всё, что думает о бывшем муже Павле Мамаеве, который вздумал с ней судиться.

Фото: @alanamamaeva1 by Телеграм-канал Аланы Мамаевой is licensed under public doman

Павел Мамаев женат на Надежде Санько, однако он не забывает о своей бывшей супруге. Он уверен, что Алана Мамаева незаконно обогатилась, находясь с ним в браке. Теперь от через суд пытается получить от экс-супруги 10 миллионов рублей.

Попытки отсудить у неё деньги вывели светскую львицу из себя.

"Как же они надоели мне, ребят, я просто не могу! То досудебная претензия, теперь исковое заявление. Куча писанины трехлетней давности. Опять одно и то же. Ну сколько можно? Уже сил моих больше нет", — пожаловалась на ситуацию Алана.

Ранее сообщалось, что футболист Павел Мамаев хочет взыскать с бывшей жены 10 млн рублей.