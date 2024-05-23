Легостаев оценил новую песню Аллы Пугачевой: погружение в ее современное звучание

Илья Легостаев, музыкальный критик и телеведущий, выразил свое мнение о новой песне "Ложный стыд" от знаменитой артистки Аллы Пугачевой. По его словам, композиция не в точности повторяет стилистику ее творчества из 70-х и 90-х годов, но это не означает, что она неудачна.
Легостаев отметил, что Алла Борисовна смогла выбрать материал, который идеально отражает ее текущее настроение. Критик добавил, что новый трек Пугачевой хорош и отлично демонстрирует ее современные творческие устремления.
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