Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Колодочкин: чтобы экономить на бензине, надо изменить стиль езды
Всех пассажиров в аэропортах Турции будут досматривать
Небольшой белок PEPITEM можно использовать для лечения остеопороза
Большинство россиян не имеет дачных участков
Помещение для сушки дров вы можете сделать себе сами
Страхование детей от несчастных случаев: что нужно знать родителям
Говядина, тушёная в пиве: сытное блюдо с картофелем, луком и морковью
Эксперты ответили, почему кошка не приживается в доме
Лёгкая и средняя степень обжарки кофе наиболее полезны для здоровья
Легостаев оценил новую песню Аллы Пугачевой: погружение в ее современное звучание

Критик Легостаев высказал свое мнение о последнем треке Пугачевой

0:36
Шоу-бизнес

Илья Легостаев, музыкальный критик и телеведущий, выразил свое мнение о новой песне "Ложный стыд" от знаменитой артистки Аллы Пугачевой. По его словам, композиция не в точности повторяет стилистику ее творчества из 70-х и 90-х годов, но это не означает, что она неудачна.

Критик Легостаев высказал свое мнение о последнем треке Пугачевой
Фото: openverse.org by Andrey Degtyarev / Андрей Дегтярев is licensed under CC BY-SA 3.0.

Легостаев отметил, что Алла Борисовна смогла выбрать материал, который идеально отражает ее текущее настроение. Критик добавил, что новый трек Пугачевой хорош и отлично демонстрирует ее современные творческие устремления.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Сводка с фронта: в Часовом Яре почти освобождён "Канал", ВСУ тянут огромные резервы к Волчанску
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Автоэксперт Колодочкин: чтобы экономить на бензине, надо изменить стиль езды
Всех пассажиров в аэропортах Турции будут досматривать
Небольшой белок PEPITEM можно использовать для лечения остеопороза
Большинство россиян не имеет дачных участков
Критик Легостаев высказал свое мнение о последнем треке Пугачевой
Помещение для сушки дров вы можете сделать себе сами
Страхование детей от несчастных случаев: что нужно знать родителям
Говядина, тушёная в пиве: сытное блюдо с картофелем, луком и морковью
Эксперты ответили, почему кошка не приживается в доме
Лёгкая и средняя степень обжарки кофе наиболее полезны для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников