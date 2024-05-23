Легостаев оценил новую песню Аллы Пугачевой: погружение в ее современное звучание

Критик Легостаев высказал свое мнение о последнем треке Пугачевой

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Илья Легостаев, музыкальный критик и телеведущий, выразил свое мнение о новой песне "Ложный стыд" от знаменитой артистки Аллы Пугачевой. По его словам, композиция не в точности повторяет стилистику ее творчества из 70-х и 90-х годов, но это не означает, что она неудачна.

Фото: openverse.org by Andrey Degtyarev / Андрей Дегтярев is licensed under CC BY-SA 3.0.

Легостаев отметил, что Алла Борисовна смогла выбрать материал, который идеально отражает ее текущее настроение. Критик добавил, что новый трек Пугачевой хорош и отлично демонстрирует ее современные творческие устремления.