Социальный психолог объяснил причину популярности музыкальных шоу на телевидении

Доцент факультета социальной психологии МГППУ Никита Кочетков рассказал, в чём, на его взгляд, кроется причина высоких рейтингов музыкальных ТВ-шоу.
Эксперт уверен, что популярность ТВ шоу объясняется тем, что каждый участник программы "рассказывает" зрителям свою реальную жизненную историю.
Ранее Станислав Садальский выразил своё несогласие к решением жюри шоу "Голос".
"Это иллюстрация хорошо известных социальным психологам явлений, главное из которых — демонстрация обывателю того факта, что добиться успеха может каждый из нас", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Он отметил, что зрителям приятен тот факт, что приехавший из глубинки человек, показывает свои таланты.
Кочетков рассказал, что существует и обратный феномен — публике интересно видеть, что у недосягаемых звёзд имеются проблемы и то, что "богатые тоже плачут".
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.