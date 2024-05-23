Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре метода, которые не помогают сбросить вес, но вы все еще используете
Веганский миндальный смузи: напиток с нежным кремовым вкусом
Норвегия с 29 мая запретит въезд гражданам России
Несколько интересных фактов о кошках
В ГИБДД уточнили, в каких случаях ОСАГО не покрывает ущерб в ДТП
Лосось, запечённый в чесночном масле: вкусный ужин
Комедия "Верные друзья" чуть не отправилась на полку
SpaceX показала видеозвонок на смартфон через спутники Starlink
Ускоряем метаболизм: гайд
Социальный психолог объяснил причину популярности музыкальных шоу на телевидении

Психолог рассказал, почему вокальные конкурсы на ТВ столь популярны

1:01
Шоу-бизнес

Доцент факультета социальной психологии МГППУ Никита Кочетков рассказал, в чём, на его взгляд, кроется причина высоких рейтингов музыкальных ТВ-шоу.

Психолог рассказал, почему вокальные конкурсы на ТВ столь популярны
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперт уверен, что популярность ТВ шоу объясняется тем, что каждый участник программы "рассказывает" зрителям свою реальную жизненную историю.

Ранее Станислав Садальский выразил своё несогласие к решением жюри шоу "Голос".

"Это иллюстрация хорошо известных социальным психологам явлений, главное из которых — демонстрация обывателю того факта, что добиться успеха может каждый из нас", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Он отметил, что зрителям приятен тот факт, что приехавший из глубинки человек, показывает свои таланты.

Кочетков рассказал, что существует и обратный феномен — публике интересно видеть, что у недосягаемых звёзд имеются проблемы и то, что "богатые тоже плачут".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Бойцы "Севера" переходят к основной фазе зачистки Волчанска Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
"Росгосстрах": владельцы домов подали 85% страховых заявлений за майские праздники
Итальянцы назвали три "роскошные" особенности российской жизни
Мэр Собянин: в Москве самокатчикам не запретят ездить по тротуарам
Мутко заявил о продлении на пять лет срока службы почти 70 тысяч лифтов
Анастасию Волочкову отчитали за ужасный макияж
Три эффективных метода уменьшения жирности волос
Стало известно, почему кошки просят открыть дверь
Разработан метод предотвращения галлюцинаций больших языковых моделей
Вицин вёл здоровый образ жизни, но однажды всё-таки выпил пиво
Эти важные советы избавят от долгоносика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников