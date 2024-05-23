Социальный психолог объяснил причину популярности музыкальных шоу на телевидении

Психолог рассказал, почему вокальные конкурсы на ТВ столь популярны

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Доцент факультета социальной психологии МГППУ Никита Кочетков рассказал, в чём, на его взгляд, кроется причина высоких рейтингов музыкальных ТВ-шоу.

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Эксперт уверен, что популярность ТВ шоу объясняется тем, что каждый участник программы "рассказывает" зрителям свою реальную жизненную историю.

Ранее Станислав Садальский выразил своё несогласие к решением жюри шоу "Голос".

"Это иллюстрация хорошо известных социальным психологам явлений, главное из которых — демонстрация обывателю того факта, что добиться успеха может каждый из нас", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Он отметил, что зрителям приятен тот факт, что приехавший из глубинки человек, показывает свои таланты.

Кочетков рассказал, что существует и обратный феномен — публике интересно видеть, что у недосягаемых звёзд имеются проблемы и то, что "богатые тоже плачут".