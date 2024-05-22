"Трещит по швам": в новой песне Пугачёвой увидели намек на разваливающийся брак с Галкиным*

«КП»: россияне увидели в новой песне Пугачёвой намек на проблемы в браке

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Россияне после прослушивания новой песни Аллы Пугачёвой решили, что у исполнительницы в браке с юмористом Максимом Галкиным* (внесен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ) не всё гладко.

Фото: youtube.com by канал Алла Пугачёва is licensed under public domain

Алла Пугачёва представила свежую композицию под названием «Ложный стыд», автором которой выступил российский миллиардер Михаил Гуцериев.

"На запястье пять отметин, на душе сезон дождей. Ты пронесся словно ветер мимо нежности моей..." — пропевает слова певица.

Исходя из текста фанаты артистки решили, что она таким образом намекает на проблемы в пятом браке.

Ранее стилист высказался про новый образ Кристины Асмус, подстригшейся после новостей о помолвке бывшего мужа.