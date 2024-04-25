Киркоров рассказал о неприятном случае, из-за которого ему стыдно каждый день

Филипп Киркоров вспомнил, как однажды забыл слова песни "Снег" в "Олимпийском"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист РФ Филипп Киркоров признался в беседе с NEWS.RU, что однажды забыл слова своей популярной песни "Снег" на концерте в "Олимпийском".

Фото: youtube.com by канал Александр Добровинский is licensed under public domain

Он пояснил, что в какой-то момент у него в голове случился "белый лист" и ему пришлось на ходу придумывать текст.

Киркоров до сих пор с ужасом вспоминает инцидент и уверяет, что никогда не забудет ту панику, которая с ним случилась. Ему очень стыдно перед слушателями, но он выступал "живьем".

Недавно певец Прохор Шаляпин указал на то, что у Филиппа Киркоров уникальный мозг, и он видит мир совершенно иначе, чем большинство обычных людей.

Ранее модель Роузи Хантингтон-Уайтли сфотографировалась в купальнике.