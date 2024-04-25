Возлюбленная Джейсона Стетхэма похвасталась фигурой в слитном купальнике

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала фигуру в купальнике

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли в своем блоге поделилась фотографиями в купальнике, продемонстрировав фигуру.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Роузи Хантингтон-Уайтли в Инстаграм is licensed under public domain

37-летняя звезда подиумов запечатлена в черном слитом купальнике с V-образным вырезом и белыми бретелями. Она сфотографировалась без макияжа, с распущенными волосами на шезлонге в SPA-комплексе.

Модель счастлива в отношениях с голливудским актером Джейсоном Стетхэмом, от которого воспитывает двоих детей. Вместе возлюбленные с 2010 года, но свадьбу так и не сыграли.

В 2017 году на свет появился их сын Джек, а в феврале 2022 года — дочь Изабелла Джеймс.

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