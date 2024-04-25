Возлюбленная Джейсона Стетхэма похвасталась фигурой в слитном купальнике

Модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли в своем блоге поделилась фотографиями в купальнике, продемонстрировав фигуру.
37-летняя звезда подиумов запечатлена в черном слитом купальнике с V-образным вырезом и белыми бретелями. Она сфотографировалась без макияжа, с распущенными волосами на шезлонге в SPA-комплексе.
Модель счастлива в отношениях с голливудским актером Джейсоном Стетхэмом, от которого воспитывает двоих детей. Вместе возлюбленные с 2010 года, но свадьбу так и не сыграли.
В 2017 году на свет появился их сын Джек, а в феврале 2022 года — дочь Изабелла Джеймс.
Ранее стала известна стоимость украшений Люси Чеботиной, в которых она появилась на гала-ужине премии "МУЗ-ТВ".
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.