На Мадонну подали в суд за опоздание на выступление

Трое поклонников Мадонны подали в суд на звезду поп-музыки, обвиняя её в позднем начале концерта, пении под фонограмму и намеренном повышении температуры в помещении.
Согласно данным, концерт должен был начаться в 20:30, однако Мадонна появилась на сцене лишь через два часа. Истцы утверждают, что такие действия демонстрируют её высокомерие и неуважение к публике.
Подобная ситуация уже возникала в прошлом декабре, когда Мадонна извинилась за задержку, но затем заявила, что ей не жаль и что она всегда опаздывает.
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