На Мадонну подали в суд за опоздание на выступление

На Мадонну снова подали в суд за позднее начало концерта и пение под фонограмму

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Трое поклонников Мадонны подали в суд на звезду поп-музыки, обвиняя её в позднем начале концерта, пении под фонограмму и намеренном повышении температуры в помещении.

Фото: Wikipedia by chrisweger is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно данным, концерт должен был начаться в 20:30, однако Мадонна появилась на сцене лишь через два часа. Истцы утверждают, что такие действия демонстрируют её высокомерие и неуважение к публике.

Подобная ситуация уже возникала в прошлом декабре, когда Мадонна извинилась за задержку, но затем заявила, что ей не жаль и что она всегда опаздывает.