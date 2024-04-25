Стало известно, кто был суррогатной матерью для детей Галкина* и Пугачёвой

Страсти вокруг темы суррогатного материнства в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина* не утихают. Слухи о том, что их дети, Гарри и Лиза, родились благодаря суррогатной матери, вновь привлекли внимание общественности.
Женщина по имени Елена Ширинина призналась в телепрограмме, что была суррогатной матерью, хотя не знала точно для кого она вынашивала ребенка.
Это вызвало многочисленные домыслы, однако позднее Ширинина уточнила, что рожала ребенка в 2009 году, что не совпадает с датой рождения детей Пугачевой. Скандал продолжает разгораться, привлекая внимание политиков и заставляя задуматься о границах личного пространства.
* — признан иностранным агентом.
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.