Стало известно, кто был суррогатной матерью для детей Галкина* и Пугачёвой

Секрет суррогатного материнства детей Пугачевой и Галкина* раскрыт

Страсти вокруг темы суррогатного материнства в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина* не утихают. Слухи о том, что их дети, Гарри и Лиза, родились благодаря суррогатной матери, вновь привлекли внимание общественности.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Женщина по имени Елена Ширинина призналась в телепрограмме, что была суррогатной матерью, хотя не знала точно для кого она вынашивала ребенка.

Это вызвало многочисленные домыслы, однако позднее Ширинина уточнила, что рожала ребенка в 2009 году, что не совпадает с датой рождения детей Пугачевой. Скандал продолжает разгораться, привлекая внимание политиков и заставляя задуматься о границах личного пространства.

* — признан иностранным агентом.