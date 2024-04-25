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Стало известно, кто был суррогатной матерью для детей Галкина* и Пугачёвой

Секрет суррогатного материнства детей Пугачевой и Галкина* раскрыт

Шоу-бизнес

Страсти вокруг темы суррогатного материнства в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина* не утихают. Слухи о том, что их дети, Гарри и Лиза, родились благодаря суррогатной матери, вновь привлекли внимание общественности.

Секрет суррогатного материнства детей Пугачевой и Галкина* раскрыт
Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Женщина по имени Елена Ширинина призналась в телепрограмме, что была суррогатной матерью, хотя не знала точно для кого она вынашивала ребенка.

Это вызвало многочисленные домыслы, однако позднее Ширинина уточнила, что рожала ребенка в 2009 году, что не совпадает с датой рождения детей Пугачевой. Скандал продолжает разгораться, привлекая внимание политиков и заставляя задуматься о границах личного пространства.

* — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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