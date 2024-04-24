"20-летних я уже не потяну": Басков поделился подробностями личной жизни

Николай Басков: возвращение на светскую сцену и размышления о любви

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николай Басков, известный российский певец, вновь привлек внимание общественности, появившись на гала-ужине в рамках подготовки к "Премии МУЗ-ТВ 2024" и объявив о своей роли в церемонии.

Фото: инстаграм аккаунт Николая Баскова

Певец долгое время избегал светских мероприятий, но на этот раз не только вернулся, но и поделился некоторыми деталями своей личной жизни.Хотя Басков уклончиво отвечал на вопросы о возможных изменениях в личной жизни, он открыто высказал свои предпочтения в выборе спутницы, отметив важность как внешней привлекательности, так и интеллектуальной совместимости.

"20-летних я уже не потяну. От 28 и дальше — идеально", — поделился он.

Он также заявил, что не каждый романтический отношения должен заканчиваться свадьбой, подчеркнув, что есть время как для легких романов, так и для создания семьи.