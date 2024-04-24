Садальский о задержании заместителя министра обороны Иванова: "Надо чистить эти "Авгиевы" конюшни"

Станислав Садальский не остался в стороне от новости об обвинении в получении взятки заместителя министра обороны Тимура Иванова.
Садальский отметил, что Тимур Иванов является кавалером орденов "За заслуги перед Отечеством".
"Правосудие в нашей стране всё-таки работает и даже на таком высоком уровне. Хотя! История с Сердюковым ничему не научила, надо чистить эти "Авгиевы" конюшни", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Актёр уверен, что высшие чины в стране должны занимать люди, прошедшие через СВО, не взирая на пол и возраст.
"Не прошёл — не имеешь права занимать должность в государственных структурах!" — выразил свою точку зрения звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.