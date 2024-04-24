Садальский о задержании заместителя министра обороны Иванова: "Надо чистить эти "Авгиевы" конюшни"

Садальский призвал всех чиновников пройти через СВО

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский не остался в стороне от новости об обвинении в получении взятки заместителя министра обороны Тимура Иванова.

Фото: flickr.com by NATO Training Mission-Afghanistan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Садальский отметил, что Тимур Иванов является кавалером орденов "За заслуги перед Отечеством".

"Правосудие в нашей стране всё-таки работает и даже на таком высоком уровне. Хотя! История с Сердюковым ничему не научила, надо чистить эти "Авгиевы" конюшни", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр уверен, что высшие чины в стране должны занимать люди, прошедшие через СВО, не взирая на пол и возраст.

"Не прошёл — не имеешь права занимать должность в государственных структурах!" — выразил свою точку зрения звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".