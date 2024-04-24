ТАСС: обвиняемый Тимур Иванов отвергает получение взятки

В его уголовном деле не зафиксирован факт передачи взятки или финансового вознаграждения заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщил адвокат Денис Балуев агентству ТАСС.
Деньги как объект взятки совсем не упоминаются, говорит Балуев. Сумма, которая является основой обвинения, превышает 1 миллион рублей. Она никак не связана с уголовным делом по фактам хищений при поставке сухпайков, о чем писали СМИ, отдельно отметил адвокат, подтверждая, что обвинения касаются строительных контрактов, заключенных Министерством обороны.
Иванов занимает должность заместителя министра обороны с мая 2016 года. По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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