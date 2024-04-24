ТАСС: обвиняемый Тимур Иванов отвергает получение взятки

Задержанный заместитель министра обороны Тимур Иванов не признает факт получения взят

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

В его уголовном деле не зафиксирован факт передачи взятки или финансового вознаграждения заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщил адвокат Денис Балуев агентству ТАСС.

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Деньги как объект взятки совсем не упоминаются, говорит Балуев. Сумма, которая является основой обвинения, превышает 1 миллион рублей. Она никак не связана с уголовным делом по фактам хищений при поставке сухпайков, о чем писали СМИ, отдельно отметил адвокат, подтверждая, что обвинения касаются строительных контрактов, заключенных Министерством обороны.

Иванов занимает должность заместителя министра обороны с мая 2016 года. По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.