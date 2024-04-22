Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грузия подаст заявку на проведение финала футбольной Лиги Чемпионов в 2028 году
Супруг блогерши Лерчек назвал себя состоятельным человеком
НАС: новая методика оценки запчастей по ОСАГО не повлияет на поставки
Анна Семенович продемонстрировала фигуру в бикини
Финляндия ужесточила правила получения гражданства
Рецепт зелёного салата с редиской
В России поступил в продажу новый Volkswagen Tiguan L по цене от 3,7 млн рублей
Барецкий выдвинул условие Пугачевой за покупку особняка в Грязи: "Пусть разводится"
Депутат ГД Соболев заявил о готовности РФ отразить новое контрнаступление ВСУ
Станислав Садальский рассказал о принудительно-добровольном труде в Советском Союзе

Садальский призвал всех на коммунистический субботник

1:03
Шоу-бизнес

Станислав Садальский напомнил о традиции проведения коммунистических субботников.

Садальский призвал всех на коммунистический субботник
Фото: Openverse by Jude Doyland is licensed under CC BY-ND 2.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что традиция проводить субботники в СССР пошла от Владимира Ленина, который "засветился" на кремлёвском корпоративе с бревном.

"У нас отбирался один из четырёх выходных дней, и сонный народ в приказном порядке (уважительных причин быть не могло) являлся с граблями на уборку территории", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский объяснил, что добровольно-принудительный труд вознаграждался коллективной трапезой.

"Сегодня 154-я годовщина со дня рождения Ильича. Вы отметили её трудовым подвигом? Все на коммунистический субботник!" — призвал актёр подписчиков.

Ранее Садальский пристыдил звёзд Московского международного кинофестиваля (ММКФ), которые, по его словам, устроили тусовку на фоне наводнений в стране.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Садальский пристыдил звёзд Московского международного кинофестиваля: полстраны в наводнениях

Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Садальский раскритиковал праздник в честь ММКФ: "У этих тусовки"
Когда сеять бархатцы
Посев бархатцев: рассказываем, как получить яркое цветение
Победить проволочника помогут эти народные методы: простой поливайте этим грядки
Вот как надо правильно доливать масло в автомобиль без вреда для двигателя
Освобождено село Богдановка, ВС РФ усилятся контингентом из Карабаха Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Расшифровываем кошачий язык: 5 способов, как ваш кот говорит "Я тебя люблю"
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Экс-возлюбленная Киркорова рассказала, как поп-король бросил ее посреди трассы в США
Экс-возлюбленная Киркорова рассказала, как поп-король бросил ее посреди трассы в США
Последние материалы
Филипп Киркоров разоблачил Кая Метова в костюме Космонавта на шоу "Маска"
Пропавший Данила Козловский был замечен в Австрии
Яновский считает, что Непомнящий достойно играл на турнире претендентов
Как лучше всего ответить на вопрос инспектора ГИБДД: "Выпивали вчера?"
Россиянам рассказали, что кофе снижает риск развития мерцательной аритмии
Германская компания KNAUF уходит из России
Дмитрий Песков обещал, что Россия примет меры в случае размещения ядерного оружия в
В Пензенской области депутата обвинили в мошенничестве с автостраховкой
Швейцария никому не отправила приглашения на июньскую конференцию по Украине
Трихолог Титушкина поделилась информацией о продуктах, влияющих на рост волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников