Станислав Садальский рассказал о принудительно-добровольном труде в Советском Союзе

Садальский призвал всех на коммунистический субботник

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Станислав Садальский напомнил о традиции проведения коммунистических субботников.

Фото: Openverse by Jude Doyland is licensed under CC BY-ND 2.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что традиция проводить субботники в СССР пошла от Владимира Ленина, который "засветился" на кремлёвском корпоративе с бревном.

"У нас отбирался один из четырёх выходных дней, и сонный народ в приказном порядке (уважительных причин быть не могло) являлся с граблями на уборку территории", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский объяснил, что добровольно-принудительный труд вознаграждался коллективной трапезой.

"Сегодня 154-я годовщина со дня рождения Ильича. Вы отметили её трудовым подвигом? Все на коммунистический субботник!" — призвал актёр подписчиков.

Ранее Садальский пристыдил звёзд Московского международного кинофестиваля (ММКФ), которые, по его словам, устроили тусовку на фоне наводнений в стране.