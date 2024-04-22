Станислав Садальский рассказал о принудительно-добровольном труде в Советском Союзе

Станислав Садальский напомнил о традиции проведения коммунистических субботников.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что традиция проводить субботники в СССР пошла от Владимира Ленина, который "засветился" на кремлёвском корпоративе с бревном.
"У нас отбирался один из четырёх выходных дней, и сонный народ в приказном порядке (уважительных причин быть не могло) являлся с граблями на уборку территории", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Садальский объяснил, что добровольно-принудительный труд вознаграждался коллективной трапезой.
"Сегодня 154-я годовщина со дня рождения Ильича. Вы отметили её трудовым подвигом? Все на коммунистический субботник!" — призвал актёр подписчиков.
Ранее Садальский пристыдил звёзд Московского международного кинофестиваля (ММКФ), которые, по его словам, устроили тусовку на фоне наводнений в стране.
Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).