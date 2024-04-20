Принц Уильям изменился до неузнаваемости

Принц Уильям впервые за долгое время появился на публике и вызвал обеспокоенность своими изменениями во внешности и настроении. Он посетил благотворительную организацию, где публика отметила его ухудшившийся вид и утрату жизнерадостности.
Эксперты королевской семьи отмечают, что принц раньше был более приветливым и шутливым, в то время как теперь он выглядит хмуро и серьезно. Журналисты связывают эти изменения с недавними событиями в королевской семье, такими как заявление о болезни короля и известие о лечении Кейт Миддлтон.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.