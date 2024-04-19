Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети

Дочь Полины Гагариной объяснила отцу, почему она похожа на маму и папу

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шестилетняя дочь Полины Гагариной Мия в беседе с отцом, фотографом Дмитрием Исхаковым, рассказала о генетических основах деторождения.

Фото: https://www.instagram.com/gagara1987 by Инстаграм Полины Гагариной is licensed under public domain

Полина Гагарина опубликовала в своём Инстаграм* видео с шестилетней дочкой Мией Наследница певицы с научной точностью ответила на вопрос отца, почему она похожа на маму и папу.

"Папочка, но это же элементарно. Всё дело в дезоксирибонуклеиновой кислоте, то есть ДНК. Это молекула хранит в себе всю генетическую информацию о родителях", — рассказала девочка и закатила глаза, выражая недовольство незнанием отца простых вещей.

26 апреля Мие исполнится 7 лет. Мия — младший ребенок певицы Полины Гагариной от брака с фотографом Дмитрием Исхаковым. Супруги развелись в 2021 году после шести лет совместной жизни. У артистки есть также 15-летний сын Артём от первого брака с Петром Кисловым.

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