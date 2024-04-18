Пугачёва и Галкин потеряют всё из-за своих роскошных апартаментов на Кипре

Пугачёва и Галкин*: неожиданные проблемы и финансовые риски в странствиях

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина* сталкивается с серьезными проблемами, вызывающими беспокойство их поклонников. После покупки роскошной квартиры на Кипре, они столкнулись с высокими расходами на содержание и налогами.

Фото: инстаграмм аккаунт Аллы Пугачёвой

Депутат Госдумы выразил опасения относительно будущего звездной пары, предрекая потерю всех их активов из-за отсутствия стабильного заработка и постоянных перемещений между странами.

Неустойчивость в каждой из стран, где семья проживала, может сделать их недвижимость уязвимой, а их будущее неопределенным.

* — признан иностранным агентом.