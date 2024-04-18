Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина* сталкивается с серьезными проблемами, вызывающими беспокойство их поклонников. После покупки роскошной квартиры на Кипре, они столкнулись с высокими расходами на содержание и налогами.
Депутат Госдумы выразил опасения относительно будущего звездной пары, предрекая потерю всех их активов из-за отсутствия стабильного заработка и постоянных перемещений между странами.
Неустойчивость в каждой из стран, где семья проживала, может сделать их недвижимость уязвимой, а их будущее неопределенным.
* — признан иностранным агентом.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.