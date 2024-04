Стало известно, почему 18-летняя дочь Волочковой отказалась от фамилии матери

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с "МК" заявила, что ее дочь Ариадна была вынуждена взять псевдоним и отказаться от звездной фамилии, чтобы ее перестали ассоциировать исключительно со знаменитой матерью.

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева is licensed under public domain