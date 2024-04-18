Стало известно, почему 18-летняя дочь Волочковой отказалась от фамилии матери

Дочь балерины Волочковой отказалась от фамилии знаменитой матери

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с "МК" заявила, что ее дочь Ариадна была вынуждена взять псевдоним и отказаться от звездной фамилии, чтобы ее перестали ассоциировать исключительно со знаменитой матерью.

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Звезда балета пояснила, что ее наследницу буквально задергали журналисты. Также она разозлилась на критику представителя прессы в том, что она якобы редко видится с дочерью. Волочкова пояснила, что они не афишируют каждую свою встречу.

"Дочь приезжает, когда захочет и когда может. Она ко мне и со своим молодым человеком приезжала и оставалась, как сейчас, с ночевкой", — сказала балерина.

Анастасия Волочкова воспитывает дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина. Известно, что девушка на протяжении нескольких лет проживает с отцом и его новой семьей, так как ей удобнее добираться на учебу.

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