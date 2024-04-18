Полуобнаженную новую возлюбленную Брэда Питта сравнили с Анджелиной Джоли

Возлюбленная Брэда Питта Инес де Рамон снялась для рекламы

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Возлюбленная голливудского актера Брэда Питта Инес де Рамон появилась в новой рекламной кампании бренда UTER. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал officialSBIFF is licensed under public domain

Фитнес-тренер на одном из кадров запечатлена в оранжевом костюме, состоящем из рубашки и брюк. При этом верх девушки был расстегнут, а сама она отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав голую грудь.

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