Какие отношения сейчас между принцем Гарри и Кейт Миддлтон, на фоне обнаруженного рака у принцессы

Проживающий в США принц Гарри после новости о серьезной болезни принцессы Кейт Миддлтон решил наладить отношения с семьей. Сообщается, что он все чаще связывается с родственниками и супругой брата, чтобы поддержать их в непростой период.

Фото: youtube.com by канал The Late Show with Stephen Colbert is licensed under public domain