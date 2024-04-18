Какие отношения сейчас между принцем Гарри и Кейт Миддлтон, на фоне обнаруженного рака у принцессы

Принц Гарри и Кейт Миддлтон возобновили общение на фоне болезни принцессы

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Проживающий в США принц Гарри после новости о серьезной болезни принцессы Кейт Миддлтон решил наладить отношения с семьей. Сообщается, что он все чаще связывается с родственниками и супругой брата, чтобы поддержать их в непростой период.

Фото: youtube.com by канал The Late Show with Stephen Colbert is licensed under public domain

Журнал Closer пишет, что Кейт Миддлтон приободрилась после звонка принца Гарри, а он решил почаще присылать ей сообщения со словами поддержки. Известно, что внимание уехавшего брата принца Уильяма придают заболевшей королевской особе сил.

Принц Гарри собирается посетить Лондон в следующем месяце, чтобы встретиться с братом Уильямом. Однако его жену, бывшую американскую актрису Меган Маркл во дворце никто не ждет.

Кейт Миддлтон 22 марта публично сообщила, что у нее обнаружили рак. До женитьбы принца Гарри на Меган Маркл его с принцессой Уэльской связывали дружеские отношения.

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