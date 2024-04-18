Садальский рассказал о методах народной медицины: "Проверял! Спазм действительно уходит"

Станислав Садальский рассказал о "природном аспирине"

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72-летний актёр Станислав Садальский рассказал о своём опыте лечения нетрадиционными методами.

Фото: @StasSadalskiy by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public domain

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что берёт с собой в дорогу ящик "природного аспирина". Так он называет ягоду клубнику.

"При головной боли можно съесть несколько ягод, и боль уйдёт, так как клубника содержит вещества, близкие к составу обычного аспирина. Проверял! Спазм действительно уходит", — написала заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский объяснил, что клубника помогает также при нервных расстройствах и панических атаках. Ягода, по словам актёра, отбеливает зубы и почти не содержит сахара.