Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"

Певец Прохор Шаляпин сфотографировался в "цветнике" из потенциальных избранниц.
Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин опубликовал в Инстаграм* снимок в окружении цветущих возрастных женщин.
"Отпраздновали 18-летие подружки! Девочки, забейте на глупые цифры — жизнь только начинается! Гип-гип ура, Тося!" — написал под фотографией артист.
Ранее Прохор Шаляпин перечислил достоинства, которые его привлекают в балерине Анастасии Волочковой.
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