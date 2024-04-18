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Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"

Певец Прохор Шаляпин показал своих цветущих подруг

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Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин сфотографировался в "цветнике" из потенциальных избранниц.

Певец Прохор Шаляпин показал своих цветущих подруг
Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_officia by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public domain

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин опубликовал в Инстаграм* снимок в окружении цветущих возрастных женщин.

"Отпраздновали 18-летие подружки! Девочки, забейте на глупые цифры — жизнь только начинается! Гип-гип ура, Тося!" — написал под фотографией артист.

Ранее Прохор Шаляпин перечислил достоинства, которые его привлекают в балерине Анастасии Волочковой. 

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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