Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"

Певец Прохор Шаляпин показал своих цветущих подруг

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин сфотографировался в "цветнике" из потенциальных избранниц.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_officia by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public domain

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин опубликовал в Инстаграм* снимок в окружении цветущих возрастных женщин.

"Отпраздновали 18-летие подружки! Девочки, забейте на глупые цифры — жизнь только начинается! Гип-гип ура, Тося!" — написал под фотографией артист.

Ранее Прохор Шаляпин перечислил достоинства, которые его привлекают в балерине Анастасии Волочковой.

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