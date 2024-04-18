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В Госдуме оценили идею лишить Анастасию Ивлееву гражданства за дискредитацию ВС РФ

Депутат Шолохов: нет возможности лишить Ивлееву гражданства

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Шоу-бизнес

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, Александр Шолохов, заявил, что не существует возможности лишить блогера Анастасию Ивлееву российского гражданства или выслать её из страны за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Депутат Шолохов: нет возможности лишить Ивлееву гражданства
Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Ивлеевой

Парламентарий подчеркнул необходимость действовать в рамках правового государства, отметив, что протокол за дискредитацию армии может иметь серьезные последствия, но гражданин России на законных основаниях не может быть лишен гражданства или выслан из страны.

Ранее был составлен протокол на Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России, и ей грозит штраф в размере 30-50 тысяч рублей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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