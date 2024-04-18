В Госдуме оценили идею лишить Анастасию Ивлееву гражданства за дискредитацию ВС РФ

Депутат Шолохов: нет возможности лишить Ивлееву гражданства

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре, Александр Шолохов, заявил, что не существует возможности лишить блогера Анастасию Ивлееву российского гражданства или выслать её из страны за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Ивлеевой

Парламентарий подчеркнул необходимость действовать в рамках правового государства, отметив, что протокол за дискредитацию армии может иметь серьезные последствия, но гражданин России на законных основаниях не может быть лишен гражданства или выслан из страны.

Ранее был составлен протокол на Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России, и ей грозит штраф в размере 30-50 тысяч рублей.