С Милохина хотят взыскать 400 тысяч за песню "Владимир Путин молодец!"

Автор известной музыкальной композиции "Владимир Путин молодец!" Олег Лихачев обратился в суд с требованием наказать блогера Даню Милохина за нарушение авторских прав. Об этом сообщает 56orb.ru.
Так, блогер, уроженец Оренбурга, в 2020 году поделился в своем блоге видеороликом, в котором использовал композицию Лихачева. Мужчина посчитал, что таким образом популярный тиктокер Милохин нарушил его авторские права, так как не спросил разрешения на использование композиции.
Через суд автор песни требует взыскать со звезды соцсетей 400 тысяч рублей. Он также просит запретить Милохину использовать его творчество без разрешения. В пресс-службе суда отметили, что решает вопрос о принятии дела к производству.
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