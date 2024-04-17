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Стало известно, кто скрывался в костюме гориллы в шоу "Маска"

В шоу "Маска" разоблачили участника в костюме гориллы

0:43
Шоу-бизнес

Жюри шоу "Маска" рассекретили личность участника, выступавшего в костюме гориллы.

В шоу "Маска" разоблачили участника в костюме гориллы
Фото: https://vk.com/akmalsvami by ВК-аккаунт певца Акмаля is licensed under public domain

В девятом выпуске пятого сезона шоу "Маска" проект покинул участник, скрывавшийся в костюме гориллы.

За маской скрывался 20-летний певец Акмаль Ходжаниязов из Туркменистана, более известный под псевдонимом Akmal'.

Жюри узнали Акмаля по особому тембру голоса и манере поведения. На прощание певец спел песню Леонида Агутина "Половину солнца".

"Я доказал самому себе, что стою очень-очень много, судя по словам членов жюри и реакции зрителей", — цитирует слова артиста "СтарХит".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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