Стало известно, кто скрывался в костюме гориллы в шоу "Маска"

Жюри шоу "Маска" рассекретили личность участника, выступавшего в костюме гориллы.
В девятом выпуске пятого сезона шоу "Маска" проект покинул участник, скрывавшийся в костюме гориллы.
За маской скрывался 20-летний певец Акмаль Ходжаниязов из Туркменистана, более известный под псевдонимом Akmal'.
Жюри узнали Акмаля по особому тембру голоса и манере поведения. На прощание певец спел песню Леонида Агутина "Половину солнца".
"Я доказал самому себе, что стою очень-очень много, судя по словам членов жюри и реакции зрителей", — цитирует слова артиста "СтарХит".
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