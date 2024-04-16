Против блогера Насти Ивлеевой составили протокол о дискредитации армии РФ

Против Ивлеевой составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогеру Анастасии Ивлеевой грозит наказание за дискредитацию российской армии.

Фото: https://vk.com/ivlei?z=photo22505982_457240316%2Fphoto_feed22505982 by Вк-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public domain

Telegram-канал SHOT сообщает, что Анастасию Ивлееву могут оштрафовать за дискредитацию Вооружённых сил РФ. В вину блогеру ставят ей посты от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Инстаграм*, которые были "переопубликованы".

Ивлеева выступила против проведния спецоперации на Украине, призывая Россию остановиться. Блогер скрывала свои антивоенные посты после скандальной "голой вечеринки", однако вскоре публикации вновь появились в её социальных сетях.

Против Ивлеевой составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации ВС РФ.