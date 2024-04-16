Против блогера Насти Ивлеевой составили протокол о дискредитации армии РФ

Блогеру Анастасии Ивлеевой грозит наказание за дискредитацию российской армии.
Telegram-канал SHOT сообщает, что Анастасию Ивлееву могут оштрафовать за дискредитацию Вооружённых сил РФ. В вину блогеру ставят ей посты от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Инстаграм*, которые были "переопубликованы".
Ивлеева выступила против проведния спецоперации на Украине, призывая Россию остановиться. Блогер скрывала свои антивоенные посты после скандальной "голой вечеринки", однако вскоре публикации вновь появились в её социальных сетях.
Против Ивлеевой составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации ВС РФ.
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