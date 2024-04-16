Максим Галкин* показал погром в доме после юбилея Аллы Пугачёвой: "Не стыдно такое учинить?"

Галкин* отругал свою собаку за погром в доме: "Ты что, садовник?"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* показал, что его собака устроила после юбилея Аллы Пугачёвой.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public domain

Галкин* разместил в Инстаграм** кадры, на которых он показывает бардак в доме. На полу разбросана замля из цветочных горшков.

Виноватым взглядом на хозяина смотрит пёсик породы шипперке по кличке Роки.

"Не стыдно такое учинить? Ты что, садовник что ли? Цветы подарили Аллочке, архидеи. Ты решил их перекопать?" — отругал четвероного друга Максим.

Подписчики объяснили шоумену, что не стоит ругать собаку псоле того, как уже действие заершилось, так как она не понимает, за что её ругают.

"Поверьте, это было в момент действия. Между действием и выговором прошёл момент", — объяснил супруг Аллы Пугачёвой.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской