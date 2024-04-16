Актёр Алексей Нилов раскритиковал сериал "Слово пацана": да страшнее видали!

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Алексей Нилов высказался о сериале "Слово пацана": мне было отвратно

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Шоу-бизнес

Звезда "Улиц разбитых фонарей" Алексей Нилов объяснил, почему ему не нравится сериал "Слово пацана".

Алексей Нилов высказался о сериале "Слово пацана": мне было отвратно
Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Нашумевший сериал режиссёра Жоры Крыжовникова пришёлся не по душе звезде сериала "Улицы разбитых фонарей" Алексею Нилову.

Нилов признал, что картина сделана профессионально. Он похвалил работу съёмочной команды. Актёр, однако, отметил, что испытал негативные эмоции при просмотре сериала про молодёжные банды Татарстана.

"Ну мне было отвратно. Не потому что это страшно. Да страшнее видали! Но какое-то ощущение нечистоплотности", — выразил своё мнение артист в шоу "Легенда".

Нилов предположил, что авторы сериала пытались вызывать в молодых людях отторжение к блатной романтике, однако эффект получился противоположный.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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