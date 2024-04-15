Актёр Никита Кологривый признался, что муж его матери служит в ВСУ: "Я как бы меж огней"

Актёр Никита Кологривый рассказал, что его отчим служит в ВСУ

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый рассказал о живущей на Украине матери и служащем в ВСУ отчиме.

Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public domain

Мама Никиты Кологривого, с которой он не виделся несколько лет, живёт на Украине. Супруг родительницы служит в ВСУ.

"У неё муж военный украинский. Поэтому я как бы меж огней нахожусь", — объяснил артист в интервью Лауре Джугелии на YouTube.

Ранее Кологривый обвинил Ивана Янковского в получение роли в сериале "Слово пацана" без кастинга.