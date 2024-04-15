Актёр Никита Кологривый признался, что муж его матери служит в ВСУ: "Я как бы меж огней"

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый рассказал о живущей на Украине матери и служащем в ВСУ отчиме.
Мама Никиты Кологривого, с которой он не виделся несколько лет, живёт на Украине. Супруг родительницы служит в ВСУ.
"У неё муж военный украинский. Поэтому я как бы меж огней нахожусь", — объяснил артист в интервью Лауре Джугелии на YouTube.
Ранее Кологривый обвинил Ивана Янковского в получение роли в сериале "Слово пацана" без кастинга.
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.