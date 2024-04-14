Инстасамка вызвала шквал критики из-за фотографии с мокрыми подмышками

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Инстасамка с мокрыми подмышками нарвалась на критику в Сети

0:46
Шоу-бизнес

Известная рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) опубликовала в своем блоге снимки с мокрыми подмышками. Мнения поклонников об увиденном разделились.

Инстасамка с мокрыми подмышками нарвалась на критику в Сети
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Дарьи Зотеевой в Инстаграм is licensed under public domain

Сама артистка, представшая в сером лонгсливе с мокрыми подмышками, лаконично подписала кадры: "Летнее настроение".

Многие поклонники не поняли концепции звезды и задались вопросом о том, когда это стал нормой. Но нашлись и те, кто считает необходимым напоминать — такие процессы организма практически невозможно проконтролировать.

"Наконец-то Даша введет моду на мокрые подмышки, а то уже надоело выделяться этим из общества", — написал один из комментаторов.

Ранее Ида Галич рассказала, почему не отказывает поклонникам в фотографиях.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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