Инстасамка вызвала шквал критики из-за фотографии с мокрыми подмышками

Известная рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) опубликовала в своем блоге снимки с мокрыми подмышками. Мнения поклонников об увиденном разделились.
Сама артистка, представшая в сером лонгсливе с мокрыми подмышками, лаконично подписала кадры: "Летнее настроение".
Многие поклонники не поняли концепции звезды и задались вопросом о том, когда это стал нормой. Но нашлись и те, кто считает необходимым напоминать — такие процессы организма практически невозможно проконтролировать.
"Наконец-то Даша введет моду на мокрые подмышки, а то уже надоело выделяться этим из общества", — написал один из комментаторов.
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