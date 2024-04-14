Кейт Миддлтон впервые вышла на связь после новостей о болезни

Кейт Миддлтон поддержала жертв трагедии в Сиднее в свете своей борьбы с онкологией

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В марте стало известно о борьбе принцессы Кейт Миддлтон с онкологией. В свете этого, она выступила с выражением соболезнований по поводу трагедии в Сиднее, где произошло вооруженное нападение, в результате которого погибли шесть человек.

Фото: flickr by Ricky wilson is licensed under CC BY 2.0

Кейт Миддлтон вместе с супругом, принцем Уильямом, выразила поддержку всем пострадавшим, включая семьи погибших и спасателей.

Эти события подчеркивают не только ее силу и сострадание, но и важность королевской семьи в мировых событиях, даже во время собственной личной борьбы.