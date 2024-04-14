Стало известно, где скрывался израильтянин Лева из "Би-2" во время атаки Ирана

Музыкант Игорь Бортник* (Лева) (признан иноагентом на территории РФ), имеющий гражданство Израиля, во время атаки со стороны Израиля находился в Испании на отдыхе.
Произошедшие события находящийся в Европе артист в своем блоге никак не прокомментировал.
Еще один россиянин с израильским паспортом Максим Галкин* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ) вышел на связь с поклонниками с бокалом виски и пожелал удачи ПВО Израиля. Как пишут некоторые СМИ, сам юморист находился в этот момент не в стране.
В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю свыше 300 беспилотников и ракет в ответ на обстрел иранского консульства в Дамаске.
Ранее Юрий Куклачев вышел на связь после операции на сердце.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.