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Миллиардерша: стало известно, сколько заработала Алла Пугачева за годы своей карьеры

Алла Пугачева за время своей карьеры заработала 14 млрд рублей

1:21
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева за время своей профессиональной карьеры на сцене заработала порядка 14 млрд рублей. Об этом пишет "КП".

Алла Пугачева за время своей карьеры заработала 14 млрд рублей
Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Журналисты издания сообщают, что часть денежных средств инвестирована в недвижимость для себя и родных, но узнать ее точное количество за границей не представляется возможным.

"Другая часть — лежит на счетах в банках и приносит солидные проценты", — пишет пресса.

Выпуск нового альбома певицы принес ей порядка 20 млн рублей. Помимо этого недавно вышел дуэт звезды с малоизвестным певцом, при этом Пугачева заявила, что будет радовать слушателей новыми композициями. Стоимость выступления исполнительницы на корпоративе составляет 35 млн рублей, но соглашается исполнять свои песни на закрытых мероприятиях она лишь раз в три месяца.

Около 118 млн рублей Пугачева заработала за 2019 год, в котором прошли ее два громких сольных концерта в Москве и Минске. За десять лет — с 2005 по 2015 годы исполнительница смогла получить 2 млрд 697 млн рублей, а звание "народной артистки СССР" значительно увеличило ее гонорар.

Ранее телеведущая Марина Кравец показала кадры из роддома.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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