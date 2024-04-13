Марина Кравиц восхитила поклонников своим внешним видом на кадрах выписки из роддома

Телеведущая и юмористка Марина Кравец в своем блоге поделилась трогательными кадрами с выписки из роддома. Недавно она стала мамой во второй раз — у них с мужем родилась дочь Валерия.
Поклонники обратили внимание на внешний вид звезды и выразили свое недоумение — они признаются, что Кравец выглядит потрясающе для женщины, недавно ставшей матерью.
Мария Кравец счастлива в браке с генеральным продюсером ТНТ Аркадием Водаховым. Они познакомились во время учебы в Санкт-Петербургском университете, где оба играли в КВН. У супругов есть старшая дочь Вероника, ее Кравец родила в 35 лет.
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