Почему Ингеборга Дапкунайте покинула Россию и как потеряла миллиарды

Ингеборга Дапкунайте: переезд из России и финансовые трудности

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ингеборга Дапкунайте, известная актриса, покинула Россию после начала СВО. В прошлом году она пыталась избавиться от своей недвижимости из-за финансовых проблем.

Фото: инстаграм аккаунт Ингеборги Дапкунайте

Ее последний бизнес также подвергся ликвидации налоговой, поскольку актриса не предоставляла отчеты с 2020 года. Ранее у нее и ее бывшего мужа Дмитрия Ямпольского была компания по обучению детей, которую они владели в равных долях.

Сейчас она проживает в Бельгии, а в России у нее были недвижимость на Никитском бульваре и особняк на Новорижском шоссе, стоимость которых достигает миллиарда рублей.