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Лера Кудрявцева пожаловалась на затянутые турецкие сериалы: "Женитесь уже, задолбали!"

Лера Кудрявцева призналась, что её терзает затянувшийся турецкий сериал: тысяча восьмидесятая серия

0:55
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о своём нервном отношении к турецким сериалам.

Лера Кудрявцева призналась, что её терзает затянувшийся турецкий сериал: тысяча восьмидесятая серия
Фото: https://vk.com/id316099929 by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public domain

Телеведущая призналась, что по ночам смотрит турецкие сериалы, параллельно занимаясь своими делами. Она объяснила, что один турецкий сериал смотрит уже два года, так как ей интересно, чем он закончится. Сейчас звезда ТВ остановилась на тысяча восьмидесятой серии.

"Герои этого сериала задолбали так, что зубы сводит, а бросить смотреть не могу", — пожаловалась ведущая шоу "Звёзды сошлись".

Кудрявцева понимает, что данные сериалы должны вызывать иронию, как и знаменитые творения Болливуда.

"Так вот вчера был пик моего просмотра. Я заговорила с героями. Проходя мимо телевизора я сказала: "Женитесь уже, задолбали!" — поделилась своей историей Лера.

Ранее Лера Кудрявцева похвасталась, что её дочка Маша пишет книги.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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